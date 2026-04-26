Rieti si accende di poesia | nasce il festival che rompe gli schemi

A Rieti si annuncia un nuovo festival dedicato alla poesia, chiamato Versi in centro, che si terrà alla fine dell’estate 2026. L’evento è promosso dall’associazione Radura Poetica in collaborazione con Lift Rieti e si propone di promuovere un approccio aperto e condiviso alla cultura letteraria, coinvolgendo la comunità locale in un’atmosfera di confronto e creatività.

?? Cosa sapere A Rieti nasce Versi in centro, festival di poesia previsto per fine estate 2026. L'iniziativa tra Radura Poetica e Lift Rieti punta a una cultura letteraria orizzontale. A Rieti nasce Versi in centro, il primo festival di poesia contemporanea del Centro Italia che punta a riportare la parola tra le persone attraverso un percorso denominato Sentieri, svolte e cammini della parola. L'iniziativa, prevista per la fine dell'estate 2026 con modalità di ingresso gratuito, nasce dalla .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti si accende di poesia: nasce il festival che rompe gli schemi Notizie correlate Charlotte Casiraghi si mostra così com’è e rompe tutti gli schemiQuando pensiamo a Charlotte Casiraghi, la immaginiamo di solito con abiti magnifici al Ballo della Rosa che ogni anno organizza sua madre Carolina di... Manuel Agnelli: «Suoni dal Futuro, la scossa della musica emergente che rompe gli schemi»Incontri A tu per tu con il fondatore degli Afterhours: sabotare l’estetica del filtro e le leggi del mercato, portando nei club d’Italia l’urgenza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Rieti c’è il Festival dei popoli italici; Irene Grandi accende il Giugno Antoniano; Urania Milano supera Rieti nonostante l'uscita per infortunio di D'Almeida e Gentile; Amatrice, Palio dei Somari-Sindaci: domenica 19 aprile la corsa più attesa. Rieti, gli appuntamenti di Natale in città e in tutto il ReatinoRIETI - Gli appuntamenti di Natale in tutto il Reatino. A Greccio, avviate le rappresentazioni del presepe vivente, che proseguirà fino al 6 gennaio. Dal 26 dicembre, inizieranno alle 17.40. E proprio ... ilmessaggero.it Seconda: continua il duello al vertice fra Torri Stimigliano e Poggio Bustone. Risultati e commentiRIETI - Il finale di stagione in Seconda categoria si accende con il testa a testa tra Torri Stimigliano e Poggio Bustone. Dopo la ventiquattresima giornata le due squadre migliori del girone ... ilmessaggero.it Rieti, nasce “Versi in centro”: il primo festival di poesia contemporanea del Centro Italia x.com I vigili del fuoco del Comando di Rieti sono intervenuti a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lungo la SR 578 Salto-Cicolana nella mattinata odierna - facebook.com facebook