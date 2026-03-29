Manuel Agnelli | Suoni dal Futuro la scossa della musica emergente che rompe gli schemi

Durante un intervento pubblico, un noto musicista ha commentato le dinamiche del settore musicale, affermando che il sistema si è consolidato su meccanismi che favoriscono l’autonomia e la protezione di interessi consolidati. Ha sottolineato come siano state eliminate, o rese più difficili da raggiungere, le proposte che richiedono maggiore impegno, tempo e sforzo.

Incontri A tu per tu con il fondatore degli Afterhours: sabotare l’estetica del filtro e le leggi del mercato, portando nei club d’Italia l’urgenza delle nuove voci che si affacciano al palco Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. «Il sistema non è mai distratto. Si è costruito su dinamiche utili a sé stesso, sulla volontà di tagliare fuori tutto ciò che è disturbante, laborioso o lento». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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