Manuel Agnelli | Suoni dal Futuro la scossa della musica emergente che rompe gli schemi

Da cms.ilmanifesto.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento pubblico, un noto musicista ha commentato le dinamiche del settore musicale, affermando che il sistema si è consolidato su meccanismi che favoriscono l’autonomia e la protezione di interessi consolidati. Ha sottolineato come siano state eliminate, o rese più difficili da raggiungere, le proposte che richiedono maggiore impegno, tempo e sforzo.

Incontri A tu per tu con il fondatore degli Afterhours: sabotare l’estetica del filtro e le leggi del mercato, portando nei club d’Italia l’urgenza delle nuove voci che si affacciano al palco Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. «Il sistema non è mai distratto. Si è costruito su dinamiche utili a sé stesso, sulla volontà di tagliare fuori tutto ciò che è disturbante, laborioso o lento». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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