Charlotte Casiraghi si mostra così com’è e rompe tutti gli schemi

Charlotte Casiraghi si è mostrata recentemente in pubblico senza trucco, optando per un look semplice e naturale. La principessa è stata fotografata mentre passeggiava in città con un abbigliamento casual e senza alcun accessorio appariscente. La sua scelta ha attirato l’attenzione dei paparazzi, che l’hanno immortalata mentre si muoveva tra le strade. La sua apparizione ha generato commenti sui social media, commenti che sottolineano la sua spontaneità.

Quando pensiamo a Charlotte Casiraghi, la immaginiamo di solito con abiti magnifici al Ballo della Rosa che ogni anno organizza sua madre Carolina di Monaco, la vediamo alle sfilate di Chanel con outfit sofisticati oppure nel Principato, coi suoi figli e la sua famiglia, mentre assiste a uno degli appuntamenti istituzionali della Rocca. Ma ora Charlotte Casiraghi ci mostra un altro aspetto di sé, forse quello che più la rappresenta almeno in questo momento, ossia quello della intellettuale. Charlotte Casiraghi è la nuova erede di Simone de Beauvoir? Lei vorrebbe e molti lo pensano dopo aver letto il suo nuovo libro, La fêlure, che sta diventando un caso letterario in Francia. Charlotte Casiraghi, che dopo la morte di papà Stefano si è ritirata «in una bolla di malinconia». Nel nuovo volume, che analizza le crepe che ognuno di noi si porta dentro attraverso l'analisi delle vite di personaggi noti, Charlotte condivide... Charlotte Casiraghi aveva solo quattro anni quando il padre Stefano morì, appena trentenne, mentre disputava nelle acque del Principato di Monaco il campionato del mondo offshore di motonautica.