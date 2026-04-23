Riepilogo europeo | Kane mantiene il Bayern sulla buona strada per il triplete

Il Bayern Monaco si avvicina sempre più al triplete dopo la vittoria per 2-0 contro il Bayer Leverkusen nelle semifinali della DFB-Pokal. La squadra si è affidata alle reti di Harry Kane e Luis Diaz, che hanno contribuito a mantenere il cammino verso il successo finale. La partita si è svolta in trasferta, e il risultato ha confermato l'ottimo momento della formazione bavarese.

2026-04-23 00:56:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Bayern Monaco resta a caccia del triplete dopo che Harry Kane e Luis Diaz li hanno ispirati alla vittoria per 2-0 in casa del Bayer Leverkusen nelle semifinali della DFB-Pokal. Gli uomini di Vincent Kompany si sono confermati campioni della Bundesliga lo scorso fine settimana vincendo 4-2 sullo Stoccarda. E ora affronteranno i campioni in carica della Pokal Stoccarda o Friburgo nella finale a Berlino il mese prossimo dopo aver ottenuto una meritata vittoria alla BayArena. Kane ha portato il Bayern in vantaggio dopo un inizio dominante, il capitano dell’Inghilterra ha sferzato a casa dopo che Diaz aveva deviato il cross dalla destra di Jamal Musiala sulla sua traiettoria.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Riepilogo europeo: Kane mantiene il Bayern sulla buona strada per il triplete Notizie correlate Riepilogo europeo: il Bayern è campione della Bundesliga2026-04-19 23:02:00 Breaking news: Il Bayern Monaco è campione della Bundesliga per la 35esima volta record dopo la vittoria per 4-2 sullo Stoccarda... Il Bayern Monaco suda sulla forma fisica di Kane prima dello scontro con il Real Madrid2026-04-06 23:06:00 Il web non parla d’altro: Harry Kane è in corsa per rimettersi in forma per i quarti di finale di Champions League questa...