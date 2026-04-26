Un ricorso d’urgenza è stato presentato per chiedere la sospensione del campionato, in relazione al caso che riguarda il designatore degli arbitri. La questione è ancora al centro dell’attenzione e suscita discussioni tra gli addetti ai lavori. La decisione sulla sospensione viene ora valutata dalle autorità competenti, mentre il dibattito si concentra sulle implicazioni di questa richiesta.

di Bruno De Santis La questione del designatore degli arbitri Rocchi tiene ancora banco: preannunciato ricorso d’urgenza per la sospensione del campionato Il caso Rocchi continua a far discutere. L’indagine della Procura di Milano sul designatore arbitrale ha sollevato un polverone con conseguenza tuttora difficile da prevedere sull’intero sistema calcio. Le accuse a Rocchi tirano in ballo anche l’ Inter con – almeno stando all’accusa – il designatore che avrebbe scelto alcuni direttori di gara ‘graditi’ alla società nerazzurra. Una ricostruzione, ovviamente, tutta da dimostrare, ma che ha già scatenato i tifosi avversari tra richieste di penalizzazione e scudetti assegnati a tavolino.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ricorso d’urgenza per il caso Rocchi: “Sospeso il campionato”

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