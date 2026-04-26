Ricerca oncologica riconoscimento ai giovani

La Regione ha assegnato i premi ai giovani ricercatori che hanno vinto la nona edizione del concorso dedicato alla ricerca oncologica. L'iniziativa mira a riconoscere il lavoro di chi si dedica allo studio e alla lotta contro il cancro. Durante la cerimonia di premiazione sono stati consegnati i riconoscimenti ai vincitori, selezionati tra numerosi giovani studiosi provenienti da diverse istituzioni.

La Regione ha premiato i giovani ricercatori vincitori della nona edizione del Premio per la ricerca oncologica conferito, nel 2025, all’ Associazione Sos Solidarietà in Oncologia e Sociale di Bergamo, attiva da oltre dieci anni sul territorio nel sostegno alla ricerca oncologica e all’umanizzazione delle cure. La vincitrice della scorsa edizione del premio, Alessia Potenza, insieme a Giovanna Giacca e Katia Grillone, assegnatarie delle cinque menzioni speciali per i lavori più significativi, sono state insignite di una medaglia, come riconoscimento del grande valore attribuito alle loro ricerche in ambito oncologico, da parte del consigliere regionale Malanchini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ricerca oncologica, riconoscimento ai giovani Why Most Cancer Research Fails - And What NFCR’s CEO Does Differently Notizie correlate Napoli eccellenza nella ricerca oncologica: due progetti guidati da giovani del PascaleNapoli protagonista della ricerca oncologica: due giovani ricercatori del Pascale guidano progetti su tumore del pancreas e colon-retto metastatico... L’Accademia Teatrale porta in scena Feydeau per la ricerca oncologicaFirenze, 15 febbraio - Una serata in cui cultura e impegno civile si incontrano sotto il segno della grande tradizione teatrale europea. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ricerca oncologica, riconoscimento ai giovani; Telemedicina oncologica, doppio riconoscimento per Asl Taranto: premi e plausi dalla politica; Telemedicina in oncologia, Taranto premiata al Cracking Cancer per l'innovazione digitale; Eccellenza oncologica: oltre 1 milione di euro allo IOV per tre progetti di ricerca. Tumori rari, premiato il lavoro di ricerca oncologica dell’Asl Toscana centroIl dottor Giacomo Giulio Baldi, medico oncologo della Struttura di Oncologia Medica dell’ospedale Santo Stefano di Prato è stato insignito del Premio alla ricerca nei sarcomi Dario Vese. Investire ... lanazione.it Ricerca sui tumori rari, importante premio per l’Oncologia di PratoUn importante riconoscimento nazionale premia l’impegno nella ricerca oncologica dell’Asl Toscana centro. Il dottor Giacomo Giulio Baldi, medico oncologo ... gonews.it A Scalea, sulla costa tirrenica calabrese, è cresciuta una ragazza curiosa che oggi sta contribuendo a una delle frontiere più innovative della ricerca oncologica: la biopsia liquida. Si chiama Francesca Chemi, è originaria di Scalea e il suo percorso è stato rac - facebook.com facebook Sinergie italiane nella ricerca oncologica Pubblicato uno studio che rappresenta la più ampia casistica disponibile al mondo su pazienti giovani con mutazione germinale BRCA1/2 trattate per carcinoma mammario, con un focus sul ruolo della radioterapia. tin x.com