Napoli eccellenza nella ricerca oncologica | due progetti guidati da giovani del Pascale

A Napoli, due ricercatori under 40 del centro oncologico Pascale stanno guidando due progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute. Uno studio si concentra sul tumore del pancreas, mentre l’altro riguarda il colon-retto metastatico. I progetti sono stati approvati e finanziati dal ministero, che ha stanziato risorse specifiche per queste iniziative.

Napoli protagonista della ricerca oncologica: due giovani ricercatori del Pascale guidano progetti su tumore del pancreas e colon-retto metastatico finanziati dal Ministero della Salute. Napoli si conferma centro di eccellenza nella ricerca oncologica. Maria Serena Roca e Riziero Esposito Abate, giovani studiosi dell’Istituto Pascale, sono tra i protagonisti della Ricerca Finalizzata 2024 del Ministero della Salute, firmando due dei tre progetti approvati per l’istituto. Al bando nazionale, particolarmente competitivo e con centinaia di proposte presentate, il Pascale ha candidato 15 progetti, oltre la metà dei quali guidati da giovani. Tre sono stati finanziati, confermando la capacità dell’istituto di valorizzare nuove competenze e rafforzare il proprio ruolo nella ricerca oncologica. 🔗 Leggi su 2anews.it

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