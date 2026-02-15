L’Accademia Teatrale porta in scena Feydeau per la ricerca oncologica

L’Accademia Teatrale ha deciso di mettere in scena le commedie di Feydeau per sostenere la ricerca contro il cancro. La scelta nasce dalla volontà di coinvolgere il pubblico in un modo diverso, unendo il divertimento alla solidarietà. La rappresentazione si terrà al teatro locale e il ricavato sarà devoluto a un ente dedicato alla lotta contro il tumore.

Firenze, 15 febbraio - Una serata in cui cultura e impegno civile si incontrano sotto il segno della grande tradizione teatrale europea. Venerdì 20 febbraio alle 20,45 il Teatro 13 di via Nicolodi ospiterà “Il Mal Gentile” di Georges Feydeau, in un evento benefico promosso dall’Accademia Teatrale di Firenze a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi ETS. Protagonista della serata sarà la giovane compagnia dell’Accademia Teatrale di Firenze, diretta da Pietro Bartolini, che porterà in scena in prima assoluta uno dei testi più vivaci del maestro della commedia brillante francese. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Delegazione di Firenze della Fondazione, guidata da Maria Petrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Accademia Teatrale porta in scena Feydeau per la ricerca oncologica Galleria dell’Accademia, concerto e reading teatrale col Trio Thesan In occasione dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, la Galleria dell’Accademia di Firenze ha promosso un intenso programma di eventi celebrativi nel 2025. Ricerca oncologica, allo IOV due progetti selezionati a livello nazionale Lo IOV di Padova si distingue nel panorama della ricerca oncologica, aggiudicandosi due progetti selezionati a livello nazionale grazie al bando “Roche per la ricerca clinica”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Italo Calvino va in scena a Varese: l’omaggio del Teatro Franzato; Cosmicomica vita di Q, l’audace pièce di Marinelli che porta Calvino a teatro; Teatro alla radio con Walter Bristot – ogni martedì dalle 9.40 – Podcast; L’eredità culturale di Jane Goodall. L’Accademia teatrale porta in scena Feydeau per la ricerca oncologicaFirenze, 15 febbraio - Una serata in cui cultura e impegno civile si incontrano sotto il segno della grande tradizione teatrale europea. Venerdì 20 febbraio alle 20,45 il Teatro 13 di via Nicolodi ... msn.com Papillon teatro, i detenuti diventano attori nel carcere di LecceAll’interno della Casa circondariale di Lecce, l'Accademia teatrale dell’Attore porta avanti un percorso teatrale per le persone detenute nella sezione maschile. E a giugno portano in scena lo ... vita.it VIDEO L'Accademia incontra... "Risotto", spettacolo teatrale di Amedeo Fago con Fabrizio Beggiato. Giovedì 12 febbraio 2026, ore 19 Palazzina dell'Auditorio di Villa Farnesina #accademianazionaledeilincei #lincei #accademiaincontra facebook