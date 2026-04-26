Nel Piacentino, Gazzola si posiziona al primo posto per il reddito medio, che nel 2025 si attesta a 33.696 euro. Si osserva un divario economico crescente tra i comuni di pianura e le zone montane di Morfasso. I dati evidenziano le differenze nelle condizioni economiche tra le aree geografiche della provincia.

? Cosa sapere Gazzola guida il podio piacentino con un reddito medio di 33.696 euro nel 2025.. Il divario economico cresce tra i comuni di pianura e le aree montane di Morfasso.. Con un reddito medio di 33.696 euro, il comune di Gazzola guida la classifica dei più ricchi del piacentino nel monitoraggio basato sulle dichiarazioni fiscali dell’anno 2025 relative all’esercizio 2024. I dati elaborati da Excellera Intelligence e derivanti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze delineano una fotografia dettagliata della distribuzione della ricchezza nel territorio provinciale. In questo scenario, il centro della Val Luretta ha incrementato la propria posizione economica registrando un aumento di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricchezza nel Piacentino: Gazzola guida il podio dei redditi

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