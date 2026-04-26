Ribaltone Ars et Labor | colpo allo scadere e la vetta si riapre

Nella partita tra Ars et Labor e Sampierana, la squadra locale ha vinto 3-2 con un gol di Prezzabile al 78’. Nel frattempo, il pareggio tra Mezzolara e Sanpaimola ha riaperto la corsa alla promozione per i biancazzurri. La vittoria dell’Ars et Labor è arrivata negli ultimi minuti, modificando la classifica e lasciando tutto aperto nella zona alta del campionato.

? Cosa sapere L'Ars et Labor batte la Sampierana 3-2 a San Piero in Bagno con Prezzabile al 78'.. Il pareggio tra Mezzolara e Sanpaimola riapre la corsa alla promozione per i biancazzurri.. Prezzabile scavalca la Sampierana al 78? trasformando il match di San Piero in Bagno in un finale da brividi, mentre il pareggio dello 0-0 del Mezzolara contro il Sanpaimola riapre i giochi per la promozione diretta. La domenica di calcio vissuta tra i campi della provincia ha regalato emozioni violente e colpi di scena. L’Ars et Labor, guidata dall’obiettivo di Parlato, ha lottato in trasferta contro una Sampierana ostica, subendo l’iniziale vantaggio avversario ma riuscendo a ribaltare il punteggio con una prestazione fatta di alti e bassi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ribaltone Ars et Labor: colpo allo scadere e la vetta si riapre Notizie correlate Colpo Ars et Labor: Sant’Agostino piegato e corsa alla vetta riapertaL'Ars et Labor batte 2-0 il Sant'Agostino, torna a meno sei punti dalla capolista Mezzolara e blinda il secondo posto playoff. Leggi anche: Eccellenza, Ars et Labor bloccata: 0-0 col Cava Ronco, svanisce l’inseguimento al Mezzolara. La vetta si allontana.