Eccellenza Ars et Labor bloccata | 0-0 col Cava Ronco svanisce l’inseguimento al Mezzolara La vetta si allontana
L'Ars et Labor si ferma sullo 0-0 contro il Cava Ronco, una partita che blocca la rincorsa al Mezzolara e allontana le speranze di primato. La squadra di casa fatica a trovare la via del gol, mentre gli ospiti si difendono con ordine, portando a termine una partita senza grandi emozioni. La mancanza di occasioni si traduce in un punto che pesa, considerando le opportunità perse per avvicinarsi alla vetta.
Ars et Labor, la Serrata Difensiva del Cava Ronco Spegne le Ambizioni di Vertice. Un altro passo falso, un altro pareggio che brucia. L’Ars et Labor non è riuscita a superare il Cava Ronco, bloccata sullo 0-0 domenica 15 febbraio 2026 a Forlì, compromettendo seriamente le sue speranze di inseguire il Mezzolara, attualmente in testa al girone B dell’Eccellenza Emilia Romagna con dieci punti di vantaggio. La squadra di Mazzali fatica a trovare la continuità necessaria per imporsi in un campionato sempre più competitivo. Un Match Tattico e Poco Incisivo. La partita, disputata in condizioni meteorologiche favorevoli con cielo sereno e una temperatura di 10 gradi, è stata caratterizzata da un approccio prudente da entrambe le squadre.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ars et Labor, altro stop deludente: senza gol col Cava Ronco, la vetta è un miraggio
L’Ars et Labor ha pareggiato 0-0 contro il Cava Ronco a Forlì, perché non è riuscita a segnare nemmeno un gol.
Muro Carroli, il Futball Cava Ronco costringe al pari l'Ars Et Labor
Il match tra Futball Cava Ronco Forlì e Ars Et Labor Ferrara si è concluso senza gol, ma il motivo è stato un pareggio che ha mantenuto le due squadre a punteggio invariato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'Ars et Labor ha il mal di gol: contro il Castenaso pari e rimpianti. E tornano i fischi - VIDEO; Solo 1-1 al Mazza. Ars et Labor frenata anche dal Castenaso – LA DIRETTA; Eccellenza, girone B. Ars et Labor, pareggio amarissimo contro il Castenaso. IL TABELLINO; Il calendario aggiornato delle partite della SPAL nel campionato d’Eccellenza.
L'Ars et Labor pareggia 0-0 con il Futball Cava Ronco e il Mezzolara sorride: +10Mezzolara 55, Ars et Labor 45, Medicina Fossatone 42, Futball Cava Ronco Forlì e Massa Lombarda 37; Russi 36, Fratta Terme 35, Castenaso 34, Sanpaimola 32, S.Agostino 31; Santarcangelo e Comacchiese ... altarimini.it
L'Ars et Labor ha il mal di gol: contro il Castenaso pari e rimpianti. E tornano i fischi - VIDEO16’ GOL CASTENASO (0-1) – Senigagliesi (Ars) perde palla, la recupera Barbieri (Cas) che conclude da fuori area di sinistro: Giacomel (Ars) non arriva sul pallone che si infila sul secondo palo, poco ... today.it
Ars et Labor, deludente 0-0 sul campo del Cava Ronco x.com
Contro il Cava Ronco, Carbonaro potrebbe tornare titolare. Fischio d’inizio alle 14.30 facebook