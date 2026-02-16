Eccellenza Ars et Labor bloccata | 0-0 col Cava Ronco svanisce l’inseguimento al Mezzolara La vetta si allontana

L'Ars et Labor si ferma sullo 0-0 contro il Cava Ronco, una partita che blocca la rincorsa al Mezzolara e allontana le speranze di primato. La squadra di casa fatica a trovare la via del gol, mentre gli ospiti si difendono con ordine, portando a termine una partita senza grandi emozioni. La mancanza di occasioni si traduce in un punto che pesa, considerando le opportunità perse per avvicinarsi alla vetta.

Ars et Labor, la Serrata Difensiva del Cava Ronco Spegne le Ambizioni di Vertice. Un altro passo falso, un altro pareggio che brucia. L’Ars et Labor non è riuscita a superare il Cava Ronco, bloccata sullo 0-0 domenica 15 febbraio 2026 a Forlì, compromettendo seriamente le sue speranze di inseguire il Mezzolara, attualmente in testa al girone B dell’Eccellenza Emilia Romagna con dieci punti di vantaggio. La squadra di Mazzali fatica a trovare la continuità necessaria per imporsi in un campionato sempre più competitivo. Un Match Tattico e Poco Incisivo. La partita, disputata in condizioni meteorologiche favorevoli con cielo sereno e una temperatura di 10 gradi, è stata caratterizzata da un approccio prudente da entrambe le squadre.🔗 Leggi su Ameve.eu

