Lavori conclusi in via Pigafetta riapre il ponte ciclopedonale sul Camuzzoni

Dopo settimane di lavori, il ponte ciclopedonale sul canale Camuzzoni a Verona riapre al pubblico. Il cantiere è stato concluso e l’infrastruttura ora è più sicura e più bella, in linea con il suo stile originale. I cittadini possono tornare a attraversarlo a piedi e in bicicletta, senza più preoccupazioni.

È stato concluso il cantiere sul ponte sul canale Camuzzoni all'altezza di via Pigafetta, a Verona. L'intervento, atteso e necessario, restituisce alla città un'infrastruttura completamente riqualificata, più sicura e coerente con l'aspetto originario della ciclopedonale.

