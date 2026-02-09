Bottega della salute | riapre da lunedì 7 febbraio

Da lunedì 7 febbraio, la Bottega della Salute riapre a Bibbiena. Il servizio, promosso da Anci Toscana, torna disponibile per i cittadini che vogliono accedere facilmente ai servizi digitali, soprattutto in ambito sanitario e sociale. La riapertura interessa anche lo sportello di Bibbiena, che da due giorni è di nuovo operativo. Gli utenti potranno rivolgersi allo sportello per ricevere assistenza e informazioni sui vari servizi online.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – . Da lunedì 9 febbraio riapre a Bibbiena lo sportello della Bottega della Salute, il progetto promosso da Anci Toscana e a cui il Comune di Bibbiena ha aderito con l'obiettivo di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi digitali, in particolare in ambito sanitario e sociale. Lo sportello sarà attivo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, offrendo supporto gratuito e in presenza a tutti i cittadini che ne avranno bisogno. Elenchiamo alcuni dei principali servizi che i cittadini potranno trovare in questo sportello: Servizi sanitari online • prenotazioni CUP • prenotazioni Zerocode per analisi ematiche • accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (consultazione e stampa referti, storia clinica, vaccinazioni) • cambio medico • utilizzo della ricetta dematerializzata • certificazione fasce di reddito per esenzioni ticket • pagamento ticket sanitari • bonus celiachia • bonus trasporto pubblico per persone economicamente fragili sottoposte a cure periodiche • utilizzo dell'App Toscana Salute Altri servizi online • supporto all'attivazione di SPID e CIE • informazioni e supporto su misure comunali di area sociale (bandi ERP, contributi affitti, esenzioni tariffarie, nidi gratis, ecc.

