A San Siro si è concluso con uno 0-0 il match tra Milan e Juventus, con le luci spente e poche occasioni da rete per entrambe le squadre. La partita si è disputata domenica sera e non ha visto reti né momenti particolarmente intensi sul campo. Le due formazioni hanno mantenuto le rispettive difese, senza riuscire a trovare il varco giusto per segnare.

MILANO (ITALPRESS) – Poche emozioni e nessun gol tra Milan e Juventus nel big match della domenica. Chi può sorridere di più è la formazione guidata da Massimiliano Allegri, che si avvicina all'obiettivo qualificazione in Champions League, portandosi a più sei dal quinto posto (occupato da Como e Roma). La Juve fa pure un passo avanti ed è ora a più tre dalla quinta piazza. L'avvio è quasi soporifero e la prima occasione si vede solo al 35?, quando Rabiot si rende protagonista di una percussione centrale e di un potente sinistro dal limite, sul quale Di Gregorio è attento e salva in tuffo. Un minuto dopo, Conceiçào salta Bartesaghi, mette al centro e Thuram segna da due passi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Reti inviolate e luci spente a San Siro, Milan-Juve 0-0

Notizie correlate

Luci (spente) a San Siro, la Roma crolla sotto i colpi nerazzurri: ora le ultime 7 giornateLa Roma capitola contro l’Inter a San Siro: un 5-2 che ha scoperchiato limiti tecnici, tattici e caratteriali di una squadra che da inizio marzo si è...

Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista ChampionsMilan-Juventus finisce 0-0 a San Siro: poche occasioni, tanta prudenza e un punto che pesa nella corsa Champions.

Contenuti utili per approfondire

Reti inviolate e luci spente a San Siro, Milan-Juve 0-0MILANO (ITALPRESS) – Poche emozioni e nessun gol tra Milan e Juventus nel big match della domenica. Chi può sorridere di più è la formazione guidata da Massimiliano Allegri, che si avvicina all’obiett ... msn.com

Le luci a San Siro sono per il Sassuolo. Il Milan trema, alla fine finisce in paritàCi sono pareggi che valgono decisamente di più, in termini di consapevolezza e autostima, del punto che aggiungono alla classifica. Quello che il Sassuolo impone al Milan a San Siro è uno di questi. ilrestodelcarlino.it