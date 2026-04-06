A San Siro, la Roma ha subito una sconfitta pesante contro l’Inter, terminata con un risultato di 5-2. La gara ha messo in evidenza le difficoltà tecniche, tattiche e caratteriali della squadra, che da inizio marzo ha perso di vista l’obiettivo del quarto posto in campionato e ha già lasciato l’Europa League agli ottavi di finale. Le ultime sette giornate del campionato si presentano come un percorso complicato per i giallorossi.

La Roma capitola contro l’Inter a San Siro: un 5-2 che ha scoperchiato limiti tecnici, tattici e caratteriali di una squadra che da inizio marzo si è totalmente smarrita, allontanandosi dall’obiettivo 4° posto in campionato e abbandonando prematuramente l’Europa League agli ottavi di finale. Adesso c’è da difendere un posto nelle prossime coppe europee nelle ultime 7 giornate, provando a rimettere assieme i cocci di un ultimo mese infausto. Impauriti e irriconoscibili. Quanto visto domenica al Meazza ha rappresentato il climax di un periodo catastrofico cominciato dal maledetto 3-3 di Gatti in Roma-Juventus, che (aldilà delle smentite ai microfoni da parte dei diretti interessati) ha sicuramente scosso il gruppo romanista, il quale in quel momento si sentiva vicino all’obiettivo Champions. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Luci (spente) a San Siro, la Roma crolla sotto i colpi nerazzurri: ora le ultime 7 giornate

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L’abisso del Sinigaglia: la Roma crolla sotto i colpi di un Como d’autoreNella serata di oggi, 15 marzo 2026, lo scontro diretto per il posizionamento Champions League ha sancito il sorpasso dei lariani sui giallorossi.

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Luci (spente) a San SiroNella notte il consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita a Inter e Milan. Il via libera è arrivato poco prima delle 4 di mattina, al termine di una seduta fiume di Consiglio ... ilgiorno.it

Dopo il k.o. di San Siro e il crollo generale dei giallorossi, da Houston la proprietà detta la linea per cambiare il passo dalla prossima stagione facebook

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