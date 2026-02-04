Cyberattacchi aerei e ' allarmi fantasma' negli Usa | ricercatori genovesi protagonisti di un studio innovativo

Ricercatori genovesi hanno analizzato un episodio reale di allarmi fantasma nel sistema anticollisione Tcas. In tre ore, dieci aerei in atterraggio a Washington hanno segnalato allarmi che si sono rivelati infondati. Il team dell’Università di Genova, in collaborazione con il Casd e il supporto del progetto Pnrr Serics, ha studiato le vulnerabilità del sistema, riscontrando come i falsi allarmi possano mettere a rischio la sicurezza dei voli.

Dopo aver trovato vulnerabilità nel sistema anticollisione Tcas, i ricercatori dell'Università di Genova e del Casd, con il supporto del partenariato Pnrr Serics, hanno analizzato un caso reale: una serie di allarmi del Tcas registrati in tre ore da dieci aerei in atterraggio a Washington il 1°.

