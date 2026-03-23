Timori attentati Usa lancia allerta A Londra danno fuoco alle ambulanze ebraiche
Le tensioni internazionali. Gli Stati uniti lanciano l’allarme per possibili attentati. Intanto a Londra si indaga su una rivendicazione online fatta da un gruppo islamista per l’incendio appiccato ad alcune ambulanze di una organizzazione ebraica di volontari. Servizio di Raffaelle Frullone RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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