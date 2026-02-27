La Cisal lancia un progetto per prevenire la devianza giovanile con il supporto di Comune e Università

La Cisal ha avviato un progetto volto a prevenire la devianza tra i giovani, coinvolgendo il Comune e l’Università. La situazione dei giovani a Catania presenta segnali di disagio in diversi ambiti, tra cui quello socio-economico, psicologico, culturale e morale. L’iniziativa mira a intervenire sui problemi più evidenti, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e accademiche.