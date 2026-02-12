Rosemary’s Baby | il film di Polanski al cinema Rouge et Noir

Questa sera il film “Rosemary’s Baby” di Roman Polanski torna sul grande schermo al cinema Rouge et Noir. Un classico del thriller che ancora oggi tiene incollati gli spettatori, con la sua atmosfera tesa e inquietante. La pellicola porta in scena una storia di paura e sospetti, con un ritmo che non lascia tregua. Un’occasione per rivivere una delle opere più intense del cinema horror degli anni Sessanta.

I maestri del thriller americano ci hanno abituato a una suspense che, alla fine, si dirada alla luce della razionalità e, quasi sempre, dà spazio ultimo all’affermazione del Bene. Con Roman Polanski perdiamo queste certezze. Geniale e tormentato, il regista franco-polacco predilige l’irrazionalità, il dubbio costante, la messa in discussione di ogni solida verità sociale o esistenziale. “Rosemary’s Baby” (1968, 137 min.), lunedì 16 febbraio al Supercineclub del Rouge et Noir, è il film che comprime questa sua visione del mondo e del cinema in una siringa che inietta nelle vene dello spettatore un graduale e crescente senso di disagio e angoscia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Rosemarys Baby

Il cinema Rouge et Noir ospita il secondo appuntamento del Supercineclub con la proiezione di

Palermo ospiterà la prima nazionale del film “Sballo per te” al Cinema Rouge et Noir, martedì 14 gennaio alle 21.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rosemarys Baby

Argomenti discussi: Il terrore che abita l'ordinario: Rosemary's Baby di Roman Polanski; Preparati a perdere il controllo: 6 horror psicologici che ti sconvolgeranno la psiche.

Rosemary's Baby ha un prequel in arrivo: è l'horror Apartment 7A. E ci sono le proveL'horror Apartment 7A legato alla Paramount e prodotto da Michael Bay è quasi sicuramente il prequel del film di Roman Polanski Rosemary's Baby. Lo indicano una serie di coincidenze, e quindi possiamo ... comingsoon.it

Rosemary's Baby, le scene più inquietanti dell'horror cultDal libro di Ira Levin del 1967 alla trasposizione cinematografica di Roman Polanski dell’anno successivo, passando per la miniserie televisiva di Agnieszka Holland del 2014 e fino ad Apartment 7A, ... wired.it

#frammentihorror MIA FARROW - HAPPY BIRTHDAY Il volto dell'angoscia. Quanto è profondo il segno lasciato da Rosemary's Baby nel cinema di genere #MiaFarrow #Cinema #FilmCult #Cinefili #Icon #Actress #Hollywood #Nostalgia #Compleanno - facebook.com facebook

#frammentihorror MIA FARROW - HAPPY BIRTHDAY Il volto dell'angoscia. Quanto è profondo il segno lasciato da Rosemary's Baby nel cinema di genere #MiaFarrow #Cinema #FilmCult #Cinefili #Icon #Actress #Hollywood #Nostalgia #Compleanno x.com