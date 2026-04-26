Resti di cibo e bottiglie abbandonate sulla spiaggia | la video denuncia di Nuova Gioventù Balnea Aps

Nella spiaggia libera Balnea, le immagini di resti di cibo e bottiglie abbandonate sono state condivise da un’associazione locale attraverso un video denunciato sui social. L’associazione ha commentato con un forte appello, sottolineando come comportamenti scorretti di alcuni visitatori siano diventati un problema ricorrente. La situazione si ripete ogni sabato sera, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti e sul rispetto dell’ambiente da parte dei frequentatori.

“Bisogna solo vergognarsi”: così inizia lo sfogo social dell’associazione Nuova Gioventù Balnea Aps sui social in merito ai comportamenti errati di chi frequenta la spiaggia libera Balnea il sabato sera. “Il nostro volontario, don Mimì, anche questa mattina di buon’ora, di domenica, si è preso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate La spiaggia di Mercatello trasformata in discarica: la denuncia della "Nuova Gioventù Balnea"A finire sotto accusa sono i cosiddetti “furbetti” che, dopo aver ripulito le proprie attività private, scaricherebbero materiali di scarto... Sosta selvaggia a Mercatello, nonostante le segnalazioni: la denuncia dell'associazione Nuova Gioventù BalneaAnche stamattina, domenica 12 aprile 2026, le auto continuano a parcheggiarsi sugli stalli riservati alle moto sul Lungomare Colombo, a Mercatello. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il lato sporco dell'uso mordi e fuggi della città: avanzi di cibo e rifiuti abbandonati sulle panchine e nei parchi; Inciviltà e degrado in Corso del Mezzogiorno: utenti consumano il cibo e abbandonano rifiuti in strada; Rifiuti, degrado e avanzi degli schiticchi: l’ultimo schifo nelle aree attrezzate dei Colli; Al via la 5ª edizione del Certificate Program in Forensic Odontology di UniTo. L’uomo di 64 anni sparì nel 2015 da una clinica sui colli, i suoi resti furono trovati in zona nel 2024. Ora è arrivato il certificato di morte - facebook.com facebook Il PPE compie 50 anni, Salini: “L’Europa resti unita di fronte al caos globale” x.com