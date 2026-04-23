Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto tutti i ricorsi presentati dai Comuni di Milano, Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo contro l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. La decisione conferma la permanenza del nome dell’ex premier nell’intitolazione dell’aeroporto, che si trova in una regione con rapporti diretti con le amministrazioni coinvolte. La causa riguardava la contestazione dell’assegnazione del nome all’infrastruttura.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto tutti i ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo contro l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. Secondo i giudici amministrativi, i Comuni, incluso quello di Milano, non hanno titolo per opporsi alla decisione. L’intitolazione di un aeroporto non rientra nella normale toponomastica comunale (strade, piazze, ecc.), ma riguarda un’infrastruttura appartenente al demanio statale, funzionale a interessi nazionali e internazionali come il trasporto di persone e merci. Pertanto spetta allo Stato, tramite Enac e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prendere questa decisione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Malpensa, l'aeroporto resta dedicato a Berlusconi: respinto il ricorso dei Comuni

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