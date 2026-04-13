Alto Adige deturpata la Città dei Sassi | così è stato respinto il ricorso della società responsabile

Nella regione dell'Alto Adige, la Città dei Sassi, un monumento naturale situato vicino al passo Sella ai piedi del Sassolungo, è stata oggetto di interventi che ne hanno alterato l’aspetto. Di recente, la società responsabile di tali lavori ha presentato ricorso contro le decisioni prese, ma questo è stato respinto dalle autorità competenti, confermando l’intervento e le sue conseguenze sulla conformazione del sito.

La Città dei Sassi è un monumento naturale che si trova vicino al passo Sella, ai piedi del Sassolungo, in Alto Adige. È un’area di circa 115 ettari a un’altitudine media di 2200 m, generata da una frana preistorica e caratterizzata dalla presenza di grandi blocchi di dolomia in mezzo ai prati, che creano un contesto paesaggistico unico e decorato da una particolare e delicata flora autoctona; qui sono stati rinvenuti anche reperti archeologici risalenti al Medioevo. Meno di un terzo di quest’area risulta attualmente protetta; è molto amata per il bouldering, le escursioni e i panorami dolomitici ed è attraversata da un tracciato che in inverno viene utilizzato come pista sciabile del comprensorio Val GardenaSellaronda.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alto Adige, deturpata la Città dei Sassi: così è stato respinto il ricorso della società responsabile White list antimafia, Consiglio di Stato conferma stop: respinto ricorso di società edile casertanaIl padre dell’amministratore unico, già direttore tecnico della società fino al 2019, risultava indagato per associazione di tipo mafioso La... Scioglimento Caserta, respinto ricorso ex sindaco. Zinzi: "Danno reputazionale per la nostra città"Il deputato, componente della commissione Antimafia, interviene dopo la sentenza del Tar: "Caserta deve guardare avanti e scrivere una nuova pagina...