Resistenza | Valperga e Pertusio uniscono giovani e memoria storica

Il 25 aprile, i comuni di Valperga e Pertusio si preparano a celebrare l’Anniversario della Liberazione con una serie di iniziative che coinvolgono studenti, associazioni come l’Anpi e i gruppi alpini. Le due comunità organizzano eventi che combinano la memoria storica con l’attenzione alle nuove generazioni, creando un momento di incontro tra giovani e anziani per ricordare un periodo fondamentale della storia italiana.

? Cosa sapere Valperga e Pertusio celebrano insieme l'Anniversario della Liberazione il 25 Aprile.. Studenti e associazioni come Anpi e Alpini uniscono le forze per la memoria storica.. Valperga e Pertusio hanno unito le forze il 25 Aprile per celebrare l’Anniversario della Liberazione, superando i confini amministrativi con una commemorazione che ha coinvolto l’intero tessuto sociale locale. La ricorrenza non è stata una semplice formalità istituzionale, ma un momento di raccoglimento collettivo per onorare i sacrifici compiuti durante la Resistenza. La partecipazione è stata ampia, capace di intrecciare il ricordo storico con le realtà attuali del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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