Il governo ha deciso di ripristinare i fondi destinati ai siti della Resistenza, interrotti in passato a causa di tagli ai finanziamenti. La misura riguarda un intervento per sostenere la conservazione e la valorizzazione di luoghi storici legati a quegli eventi. La riparazione delle risorse è stata annunciata dal Ministro competente, che ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria storica attraverso il sostegno a queste strutture.

? Cosa sapere Il Ministro Giuli ripristina i finanziamenti per i siti della Resistenza dopo i tagli.. La decisione garantisce la continuità delle attività di Casa Cervi per il 25 aprile.. Il Ministro Giuli ha dato il via libera al ripristino dei finanziamenti destinati ai siti della Resistenza, una decisione che arriva dopo l’appello lanciato dall’Istituto Alcide Cervi per salvaguardare i luoghi della memoria. La notizia, che coinvolge direttamente la gestione culturale e di ricerca legata all’antifascismo, pone fine alle preoccupazioni nate dai tagli ai fondi decisi precedentemente dal Governo. Vasco Errani, alla guida dell’Istituto Alcide Cervi, ha espresso soddisfazione per l’accoglimento della richiesta, sottolineando come questo intervento confermi l’importanza del lavoro quotidiano svolto per la valorizzazione dei siti storici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memoria storica: il Governo ripristina i fondi per i siti della Resistenza

La dynastie Bhutto : pouvoir, sang et tragédies au Pakistan - Documentaire Histoire politique - AT

Notizie correlate

Memoria e Resistenza, il Ministero ripristina i fondi anche per il campo Fossoli"Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati...

Il ministero della Cultura reintegrerà le risorse per i Siti e gli Istituti storici della Resistenza: ripristinati tutti i fondi“Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La memoria sforbiciata: il governo riduce i fondi ai luoghi della Resistenza; Argüello accusa il governo di essere confessionale; Chi ha paura della memoria? I tagli ai fondi AAMOD; Il Governo taglia i fondi ai luoghi di Memoria, c’è anche il Campo di Fossoli.

Resistenza, i parlamentari modenesi del Pd: Il Governo taglia i fondi ai luoghi della MemoriaIl Governo sta drasticamente riducendo i finanziamenti statali destinati alla vita dei luoghi italiani che custodiscono la memoria dell’oppressione nazifascista, della Shoah, della Resistenza e della ... sulpanaro.net

Il Governo taglia i fondi per i luoghi della memoria e della ResistenzaGATTATICO (Reggio Emilia) – Una sforbiciata di 700mila euro, più di un quarto del totale, ai fondi per i luoghi della memoria e della Resistenza. Proprio in prossimità del 25 aprile. Il Governo ha ins ... reggionline.com

Parchi della memoria storica della Resistenza: la proposta di legge di Patto per l’Abruzzo https://www.cityrumorsabruzzo.it/abruzzo/parchi-della-memoria-storica-della-resistenza-la-proposta-di-legge-di-patto-per-labruzzo-video.html - facebook.com facebook

Custodire la memoria storica è un fondamento essenziale di responsabilità e dialogo tra le nazioni. #WeRemember #LaczynasPamiec #WarsawGhettoUprising #AkcjaZonkile @IsraelinItaly @JonathanPeled @JHIInstytut x.com