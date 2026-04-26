Durante il periodo tra il 1943 e il 1945, molti parroci nelle regioni piemontesi e ferraresi si sono impegnati nel proteggere i civili dai rischi della guerra e delle tensioni sociali. La loro presenza ha rappresentato un punto di riferimento per le comunità locali in un momento di grande instabilità. Successivamente, questa attività si è intrecciata con l’affermazione politica della Democrazia Cristiana, che ha ottenuto un largo consenso nelle elezioni del 1948.

?? Cosa sapere Tra il 1943 e il 1945 i parroci piemontesi e dell'area ferrarese protessero i civili. L'azione del clero influenzò il successo elettorale della Democrazia Cristiana nel 1948. Tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, la gestione della crisi civile nelle campagne piemontesi e nell'area tra Bologna, Reggio Emilia e Ferrara è stata segnata dal ruolo decisivo dei parroci e dalla violenza politica nel cosiddetto Triangolo rosso. Mentre le autorità civili fuggivano o restavan .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Resistenza e fede: il ruolo dei parroci tra i conflitti del 43-45

Notizie correlate

Paolo Crepet e il machismo delle guerre: gli effetti dei conflitti sulla mentalità dei ragazzi e il difficile ruolo della scuolaPaolo Crepet discute di machismo e conflitti, evidenziando il pericolo della violenza come modello educativo per i ragazzi nella società L'articolo .

“L’ultima cena”: un viaggio nelle passioni e nei conflitti dell’animo umano tra fede, tradimento e pauraStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) FASANO – Domenica...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La Resistenza? Un patrimonio per i giovani; Pagine di Resistenza cattolica; Cipro Nord, viaggio tra i cristiani maroniti tra memoria ferita e resistenza. Per favore, ricordatevi di noi; Bint Jbeil, la Resistenza scrive un’altra pagina di fede ed eroismo.

La Resistenza? Un patrimonio per i giovaniDocente e scrittore, Paolo Malaguti rilegge gli eventi della lotta partigiana attraverso le lenti della fede: «In Italia è mancata un’elaborazione profonda del fascismo», dice. «Da qui, purtroppo, der ... famigliacristiana.it

Concetto Marchesi dalla Resistenza alla CostituzioneLatinista di fama internazionale, rettore dell’università di Padova e militante antifascista, Marchesi fu tra i protagonisti della lotta contro il nazifascismo e tra i costruttori della nuova Italia r ... ilbolive.unipd.it

NON PER BELLEZZA, Margherita Becchetti dà voce alle partigiane silenziate nella Resistenza. Rileggo questo libro avidamente. Ogni rumore attorno rischia di farmi perdere una parola, anche solo una di quanto Margherita Becchetti dice. Perché non è scrittu - facebook.com facebook

Mattarella: «Il senso della Resistenza Opporsi alla violenza dell’uomo sull’uomo» x.com