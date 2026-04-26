Resistenza e fede | il ruolo dei parroci tra i conflitti del 43-45

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo tra il 1943 e il 1945, molti parroci nelle regioni piemontesi e ferraresi si sono impegnati nel proteggere i civili dai rischi della guerra e delle tensioni sociali. La loro presenza ha rappresentato un punto di riferimento per le comunità locali in un momento di grande instabilità. Successivamente, questa attività si è intrecciata con l’affermazione politica della Democrazia Cristiana, che ha ottenuto un largo consenso nelle elezioni del 1948.

?? Cosa sapere Tra il 1943 e il 1945 i parroci piemontesi e dell'area ferrarese protessero i civili. L'azione del clero influenzò il successo elettorale della Democrazia Cristiana nel 1948. Tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, la gestione della crisi civile nelle campagne piemontesi e nell'area tra Bologna, Reggio Emilia e Ferrara è stata segnata dal ruolo decisivo dei parroci e dalla violenza politica nel cosiddetto Triangolo rosso. Mentre le autorità civili fuggivano o restavan .🔗 Leggi su Ameve.eu

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