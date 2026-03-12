L’ultima cena | un viaggio nelle passioni e nei conflitti dell’animo umano tra fede tradimento e paura

Domenica 15 marzo alle 19.30, il Teatro Sociale di Fasano ospiterà “L’Ultima Cena”, uno spettacolo che combina teatro e danza. La rappresentazione si ispira al famoso dipinto di Leonardo da Vinci e affronta temi come fede, tradimento e paura attraverso una narrazione dinamica e coinvolgente. L’evento si svolge in un teatro locale, attirando il pubblico interessato a un’interpretazione moderna di un capolavoro storico.

FASANO – Domenica 15 marzo alle 19.30 il Teatro Sociale di Fasano vedrà in scena lo spettacolo "L'Ultima Cena", una pièce di teatro e danza ispirata al celebre capolavoro di Leonardo da Vinci. L'opera prende spunto dalla celebre rappresentazione leonardesca dell'Ultima Cena, interpretandola come un vero e proprio "teatro delle passioni", in cui le emozioni e i moti dell'animo umano diventano il centro della narrazione scenica. Come scriveva lo stesso Leonardo: "Vero è che li segni dei volti mostrano in parte la natura degli uomini, di loro vizi e complessioni".

