L’ultima cena | un viaggio nelle passioni e nei conflitti dell’animo umano tra fede tradimento e paura

Domenica 15 marzo alle 19.30, il Teatro Sociale di Fasano ospiterà “L’Ultima Cena”, uno spettacolo che combina teatro e danza. La rappresentazione si ispira al famoso dipinto di Leonardo da Vinci e affronta temi come fede, tradimento e paura attraverso una narrazione dinamica e coinvolgente. L’evento si svolge in un teatro locale, attirando il pubblico interessato a un’interpretazione moderna di un capolavoro storico.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) FASANO – Domenica 15 marzo alle 19.30 il Teatro Sociale di Fasano vedrà in scena lo spettacolo “L’Ultima Cena”, una pièce di teatro e danza ispirata al celebre capolavoro di Leonardo da Vinci. L’opera prende spunto dalla celebre rappresentazione leonardesca dell’Ultima Cena, interpretandola come un vero e proprio “teatro delle passioni”, in cui le emozioni e i moti dell’animo umano diventano il centro della narrazione scenica. Come scriveva lo stesso Leonardo: “Vero è che li segni dei volti mostrano in parte la natura degli uomini, di loro vizi e complessioni”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Teatro Goldoni: “Dioggene”, da Montaperti alla periferia, un viaggio nell’animo umano tra epica e commedia.Corinaldo (Ancona) – Lo spettacolo “Dioggene”, interpretato da Stefano Fresi e firmato da Giacomo Battiato, è in scena questa sera al Teatro Goldoni...

La complessità dell'animo umano tramite l'arte, Giò Cucchiara in mostra a BrindisiBRINDISI - L’associazione culturale Alibi ha aperto nella sede di via Conserva n.

Copernico La Rivoluzione Eliocentrica che Cambio il Mondo

Una raccolta di contenuti su ultima cena

Temi più discussi: Volantone. L’Ultima Cena di Duccio; L’ultima cena, l’Accademia Fuori di Danza propone una pièce ispirata al capolavoro leonardesco; L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci ambientata in Brianza; Cultura, Giulio Cesare Procaccini. Gli Apostoli riuniti, a Palazzo Rosso.

La cena solidale dei Cuochi ma Buoni e dello chef Cesare Battisti: a tavola con il cuore per aiutare i senzatetto milanesiSi rinnova il tradizionale appuntamento per sostenere l’attività dell’associazione Naga. L’appuntamento è per la sera del 22 marzo alla trattoria Il Brutto Anatroccolo ... ilgiorno.it

APM Monaco celebra la Primavera con Elodie e una cena speciale a Milano, nel negozio in Via Della SpigaLa maison riunisce stampa e amici del brand per presentare la nuova collezione: gioielli luminosi, atmosfere musicali e il colore lilla come promessa della stagione che arriva ... vogue.it

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie è una basilica e santuario situata a Milano, appartenente all’ordine Domenicano. All’interno del refettorio sulla parete si può ammirare l’Ultima cena di Leonardo da Vinci. OLIO SU TELA TRITTICO 900 x 1800 - N° 130 - 2 facebook

L’ultima cena del rock a base di coca e grande cinema. Nell’autobiografia ‘Insomnia’ il Robbie Robertson (The Band) racconta il suo “lost weekend” con Martin Scorsese e la fase di post-produzione del film-concerto ‘L’ultimo valzer’. La fine di un’epoca x.com