Resident Evil Requiem | quel ticchettio che anticipa i Mercenari

Una recente scoperta nel data-mining di Resident Evil Requiem ha rivelato la presenza di tracce audio riferite alla modalità Mercenari, prevista per il mese di maggio 2026. La scoperta suggerisce che questa modalità potrebbe essere introdotta nel gioco in un aggiornamento futuro. Per ora, non ci sono annunci ufficiali riguardo a questa novità e i dettagli rimangono ancora sconosciuti.

? Cosa sapere Data-mining su Resident Evil Requiem individua tracce audio per la modalità Mercenari a maggio 2026.. Il ritrovamento conferma i piani di Capcom per nuovi contenuti giocabili post-lancio.. Un’indagine digitale sui file di Resident Evil Requiem ha individuato tracce sonore inedite che puntano all’arrivo della modalità Mercenari nel mese di maggio 2026. Il ritrovamento, avvenuto tramite un’operazione di data-mining, suggerisce che Capcom stia preparando un nuovo contenuto giocabile basato sulla sfida contro il tempo e l’eliminazione dei nemici, seguendo le dichiarazioni fatte dal Game Director Koshi Nakanishi riguardo a un imminente mini-gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

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