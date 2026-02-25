Resident Evil Requiem la recensione

(Adnkronos) – Quando Capcom ha annunciato Resident Evil Requiem, non capitolo della serie principale per la saga di videogiochi horror più famosa di sempre, ha subito reso chiaro che il titolo avrebbe chiuso un cerchio narrativo. Dopo aver trascorso diverse ore nell’incubo e senza spoilerare nulla sulla trama, possiamo affermare con certezza che Requiem risponde a molte domande e getta nuova luce sui misteri dell’Umbrella, la storica corporation origine di tutte le epidemie zombi che hanno afflitto il mondo di Resident Evil sin dal 1996, anno di pubblicazione del primo capitolo su PlayStation. Non solo: dopo tantissimi episodi e spin-off di Biohazard, nonché adattamenti animati e cinematografici, Resident Evil Requiem ci restituisce in tutto e per tutto la sensazione di terrore originale che ha fatto di questa serie un caposaldo del genere. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

