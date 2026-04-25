Il designatore degli arbitri di serie A e B è stato coinvolto in un’indagine giudiziaria per presunte irregolarità legate a frodi sportive. In seguito alla scoperta dell’iscrizione nel registro degli indagati, ha deciso di autosospendersi dalle sue funzioni. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo del calcio e tra gli addetti ai lavori, mentre le autorità continuano le verifiche sul caso.

AGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘ concorso in frode sportiva ’. Venerdì sera, a quanto apprende l’ AGI, gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva. Rocchi è " sereno e va avanti ": così riferivano ambienti vicini all'ex arbitro internazionale che però nella serata di sabato 25 aprile ha deciso di autosospendersi dal ruolo di responsabile della Can.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Arbitri nella bufera: Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, si autosospende. So...

Notizie correlate

Il designatore degli arbitri Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, si autosospe...AGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’.

Il re degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportivaIl designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Terremoto arbitri: il designatore Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Open Var, torna Rocchi: rivelato il motivo della lunga assenza. Il giudizio su Roma-Atalanta e Napoli-Lazio; Terremoto arbitri, indagato Gianluca Rocchi: l'accusa.

Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva, 'Io corretto'l designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti vicine allo stesso ... ansa.it

Pagina 2 | Rocchi indagato, arbitri graditi all'Inter e pressioni al Var: terremoto in Serie A!Il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B sarebbe finito sotto accusa, con diverse partite sotto la lente d'ingrandimento: la situazione ... tuttosport.com

Terremoto nel mondo del calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca #Rocchi è indagato a Milano. L'ipotesi è di concorso in frode sportiva Servizio di Maxia Zandonai : @TgrRaiLombardia x.com

L'accusa della Procura: "Rocchi sceglieva arbitri graditi all'Inter" - facebook.com facebook