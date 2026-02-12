Il Napoli prosegue senza scossone, nonostante le voci di un possibile allontanamento tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Luciano Conte. Secondo quanto riportato da Repubblica, il rapporto tra i due sarà stabile almeno fino al 2027, lasciando il club concentrato sulle prossime sfide di campionato. Manca ancora l’ufficialità da parte di De Laurentiis, ma intanto il gruppo azzurro si prepara a continuare la stagione senza pretendere grandi rivoluzioni.

"> NAPOLI – Manca ancora la voce di Aurelio De Laurentiis. Come sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli, il presidente è atteso oggi a Palazzo San Macuto per un’audizione davanti alla Commissione Antimafia sui possibili legami tra club e criminalità organizzata. Ma più che l’appuntamento istituzionale, i tifosi azzurri attendono un segnale pubblico in un momento delicatissimo della stagione. Finora De Laurentiis ha scelto il silenzio, lasciando la prima linea ad Antonio Conte. Dopo l’eliminazione ai rigori contro il Como in Coppa Italia, il tecnico ha rivendicato il lavoro svolto: «In sette mesi abbiamo vinto scudetto e Supercoppa: noi due titoli, altri zero». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “De Laurentiis-Conte fino al 2027. L’emergenza non spacca il Napoli”

