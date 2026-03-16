Repubblica | Napoli futuro blindato Champions più vicina De Laurentiis rilancia

Il Napoli lavora per consolidare il proprio percorso in Champions League, puntando a mantenere una posizione di rilievo nel torneo. Il presidente del club ha ribadito l’impegno a rafforzare la squadra e a pianificare la prossima stagione, con l’obiettivo di avvicinarsi ancora di più alla qualificazione. La squadra si concentra su obiettivi a breve termine, mentre il club si prepara a definire le strategie future.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il presente parla di Champions League, il futuro di un progetto che il Napoli vuole rendere ancora più solido. Come racconta Repubblica Napoli, il momento dei bilanci si avvicina e il club azzurro entra nella fase decisiva della stagione con nove partite ancora da giocare e con la qualificazione europea ormai diventata l’obiettivo prioritario. Repubblica Napoli sottolinea come la squadra di Antonio Conte abbia recuperato cinque punti all’Inter nelle ultime due giornate, riducendo il distacco dalla vetta a nove lunghezze, ma la rimonta scudetto appare ormai complicata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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