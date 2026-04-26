Report | le anticipazioni della puntata di stasera 26 aprile 2026 su Rai 3

Stasera, domenica 26 aprile 2026, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di Report, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. La trasmissione viene trasmessa in prima serata e si occupa di approfondimenti su temi di attualità e questioni di interesse pubblico. Questa edizione segna l’inizio di una nuova stagione del programma, che ha già avuto diverse puntate precedenti.

Questa sera, domenica 26 aprile 2026, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 26 aprile 2026 su Rai 3. Tra le inchieste proposte in questa puntata, quella su “L’aria dei porti”, firmata da Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo. Un’indagine che riflette sull’impatto ambientale delle navi quando attraccano nei porti: mentre restano ferme, continuano a funzionare a pieno regime, rilasciando nell’aria sostanze inquinanti che finiscono per gravare sulle città costiere.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 26 aprile 2026, su Rai 3 REPORT - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA DOMENICA 19 APRILE 2026 SU RAI TRE Notizie correlate Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 12 aprile 2026, su Rai 3Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 12 aprile 2026 su Rai 3 Questa sera, domenica 12 aprile 2026, va in onda in prima serata la... Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 19 aprile 2026, su Rai 3Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 19 aprile 2026 su Rai 3 Questa sera, domenica 19 aprile 2026, va in onda in prima serata la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Domenica le nuove inchieste di Report: le anticipazioni; Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi; Report, dall’intreccio tra Melania Trump e Zampolli alla liberazione di Alberto Trentini: tutte le inchieste della puntata, le anticipazioni; Ranucci, Report pubblicherà inchiesta esplosiva sul caso Epstein: ''Lascerà il segno''. Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 26 aprile 2026, su Rai 3Report: le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 26 aprile 2026, su Rai 3 alle ore 20,30. Sigfrido Ranucci, le inchieste ... tpi.it Report, dall’intreccio tra Melania Trump e Zampolli alla liberazione di Alberto Trentini: tutte le inchieste della puntata, le anticipazioniLe navi quando sostano nei porti restano con i motori accesi per garantire energia a bordo, ma i camini scaricano nell’aria delle città particolato fine, ossido di azoto e anidride solforosa. Una nube ... affaritaliani.it Quarant'anni fa il disastro di Chernobyl. Il ricordo, gli studi e gli sviluppi attuali del nucleare. https://www.rainews.it/tgr/fvg Tgr Rai FVG - facebook.com facebook Ci vediamo oggi alle ore 14:00 in punto su Rai 1 per un’intervista incredibile con la zia Mara Venier a Domenica In. Preparatevi! #POOH60 #LaNostraStoria #DomenicaIn x.com