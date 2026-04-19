Report | le anticipazioni della puntata di stasera 19 aprile 2026 su Rai 3

Stasera, domenica 19 aprile 2026, va in onda su Rai 3 la prima puntata della nuova stagione di Report, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. La trasmissione è programmata in prima serata e si concentrerà su approfondimenti e servizi su temi di attualità. La puntata è stata annunciata con anticipazioni sulla sua messa in onda e sulla presenza di vari servizi di inchiesta.

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 19 aprile 2026 su Rai 3. Questa sera, domenica 19 aprile 2026, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 19 aprile 2026 su Rai 3. I servizi e le inchieste di stasera. Dal traffico di armi alle infiltrazioni della criminalità organizzata, affari sporchi e riciclaggio ruoterebbero intorno a un cantiere navale strategico per lo Stato italiano, perché è lo strumento principale nei rapporti con la Libia e nel contenimento dei flussi di immigrati clandestini.🔗 Leggi su Tpi.it

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Ieri sera Report ha raggiunto il 9,3% di share, attestandosi come trasmissione più vista in tv

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