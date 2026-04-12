Report | le anticipazioni della puntata di stasera 12 aprile 2026 su Rai 3

Stasera, domenica 12 aprile 2026, su Rai 3 va in onda in prima serata una nuova puntata di Report, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata fa parte della nuova stagione e si concentra su temi di attualità e questione di interesse pubblico. Gli spettatori potranno seguire approfondimenti e reportage realizzati dagli autori del programma.

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 12 aprile 2026 su Rai 3. Questa sera, domenica 12 aprile 2026, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 12 aprile 2026 su Rai 3. I servizi e le inchieste di stasera. Tornano le inchieste della squadra di Report. Stasera: UN MAFIOSO PER AMICO (di Giorgio Mottola – Collaborazione Greta Orsi): Report torna con nuove rivelazioni e documenti inediti sul selfie scattato insieme a Giorgia Meloni dal pentito Gioacchino Amico, accusato di essere referente del clan Senese in Lombardia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 12 aprile 2026, su Rai 3 Leggi anche: Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 1 febbraio 2026, su Rai 3 Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 8 febbraio 2026, su Rai 3Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 8 febbraio 2026 su Rai 3 Questa sera, domenica 8 febbraio 2026, va in onda in prima serata la...