Report le anticipazioni del 26 aprile | L' aria dei porti

Il report pubblicato il 26 aprile si concentra sulla qualità dell'aria nei porti e sulle emissioni prodotte dalle navi quando sono ferme. Tra le questioni affrontate, ci sono anche le indagini che coinvolgono il Governo riguardo alle misure adottate per ridurre l'inquinamento atmosferico in queste aree. Le anticipazioni forniscono dettagli su dati e analisi relativi alle fonti di inquinamento e alle azioni in corso per affrontare il problema.

Questa sera, domenica 26 aprile, la programmazione di Rai 3 torna a scuotere l'opinione pubblica con il giornalismo d’assalto di Report. Alle ore 20.30, Sigfrido Ranucci ci conduce in una puntata che attraversa i nodi più intricati della politica internazionale e i rischi invisibili che minacciano la salute dei cittadini. Dalle nubi tossiche che gravano sulle città portuali italiane ai misteri che legano l'Italia alle strategie di Donald Trump, il programma mette a nudo contraddizioni sistemiche e accordi sottobanco. Per chi non potesse seguire la diretta, l'intero appuntamento sarà disponibile in streaming e on-demand sulla piattaforma RaiPlay subito dopo la messa in onda.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Report, le anticipazioni del 26 aprile: "L'aria dei porti" Notizie correlate Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 12 aprile 2026, su Rai 3Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 12 aprile 2026 su Rai 3 Questa sera, domenica 12 aprile 2026, va in onda in prima serata la... Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 19 aprile 2026, su Rai 3Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 19 aprile 2026 su Rai 3 Questa sera, domenica 19 aprile 2026, va in onda in prima serata la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi; Report, dall’intreccio tra Melania Trump e Zampolli alla liberazione di Alberto Trentini: tutte le inchieste della puntata, le anticipazioni; Report torna in tv stasera domenica 19 aprile: le inchieste della puntata condotta da Sigfrido Ranucci; Ranucci, Report pubblicherà inchiesta esplosiva sul caso Epstein: ''Lascerà il segno''. Dall'inquinamento dell'aria delle navi quando sono in porto a un'inchiesta che implica il Governo Americano, Italiano, l'Iran e il VenezuelaDomenica 26 aprile 2026, nuova puntata di Report su Rai 3. Scopri qui tutte le anticipazioni sulle inchieste di oggi nel programma di Sigfrido Ranucci. gazzetta.it Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 19 aprile 2026, su Rai 3Report: le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 19 aprile 2026, su Rai 3 alle ore 20,30. Sigfrido Ranucci, le inchieste ... tpi.it Torna stasera Racconto di una notte Le anticipazioni del 26 aprile promettono tensione e scelte decisive. Ferman è determinato a riportare Mahir a casa: vuole che sposi Sila al più presto, per salvarla dal disonore. Asaf inizialmente prende tempo, ma poi ce - facebook.com facebook