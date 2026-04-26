A Rende, una firma sul modello 5×1000 può rappresentare un contributo diretto alla crescita della ricerca universitaria e alle iniziative sul territorio. Con un gesto semplice, i contribuenti possono sostenere progetti e studi che coinvolgono l'ateneo locale, rafforzando il legame tra istituzione e comunità. La scelta di destinare questa quota riguarda chi desidera investire nel futuro e nelle attività che coinvolgono l’università e il territorio circostante.

Un gesto semplice, una firma che può trasformarsi in un investimento concreto per il futuro della ricerca e delle comunità locali. È questo il messaggio lanciato dall’Università della Calabria, che invita cittadini e contribuenti a destinare il proprio 5×1000 all’ateneo. Non solo un sostegno economico, ma una scelta di partecipazione attiva a un modello di collaborazione tra università, istituzioni e comunità locali. L’obiettivo è rafforzare i progetti di ricerca e le iniziative dedicate alle fragilità sociali, con particolare attenzione ai centri storici e ai territori più esposti a marginalità e trasformazioni urbane. La procedura è semplice e gratuita: basta firmare nel riquadro dedicato al “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università” e inserire il Codice Fiscale 80003950781.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rende. 5×1000 all’Università della Calabria: la ricerca diventa un patto sociale con il territorio

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