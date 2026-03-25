Welfare Università e Gulliver | Dalla ricerca alla pratica sociale | un patto per tutelare i caregiver

Un nuovo progetto si propone di mettere in relazione ricerca e pratica sociale nel settore del welfare, con particolare attenzione ai caregiver. L'iniziativa nasce in un contesto di invecchiamento demografico e di crisi dei modelli tradizionali di assistenza. Da una sede di via Berengario, si avvia un percorso volto a creare un patto per tutelare chi si prende cura di familiari e persone vulnerabili.

In un’epoca in cui il concetto di ’ cura ’ subisce scossoni profondi tra invecchiamento demografico e crisi dei modelli tradizionali, arriva da via Berengario un segnale di forte innovazione. Il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, attraverso il suo Crid (Centro di ricerca interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità), e la Cooperativa sociale Gulliver hanno siglato un protocollo che promette di accorciare le distanze tra la teoria accademica e la pratica quotidiana del welfare. Per capire l’importanza di questo accordo, basta guardare i numeri. In Italia, il lavoro di cura non retribuito è un gigante invisibile da 473 miliardi di euro l’anno (il 26% del Pil). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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