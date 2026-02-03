In Italia cresce la paura tra gli stranieri. Ultimamente, si parla di situazioni che ricordano le lotte animali per il territorio o la sopravvivenza, ma questa volta tra esseri umani. In alcune aree, i figli dell’immigrazione si trovano a dover affrontare tensioni e violenze che sembrano riprodurre comportamenti spietati, come se la lotta per il rispetto e la sopravvivenza fosse diventata una norma. La questione si fa sempre più complessa e preoccupante.

È noto come in natura molte specie animali combattano i propri simili nei modi più feroci e spietati per il dominio del territorio, per sopravvivenza, per la conquista della propria femmina, fino a scontri violenti che possono portare finanche alla morte, a casi di cannibalismo, infanticidio, fratricidio. Tra questi, ci sono le iene, le mantidi religiose, i ragni, le vedove nere, gli scorpioni, alcuni tipi di rospo, gli orribili draghi di Komodo. Solo i loro nomi ci ripugnano, ci portano alle menti specie terrificanti anche a citarle, sebbene di fatto siano semplicemente animali, bestie, cioè esseri guidati dall’istinto, dalle cosiddette leggi della natura, spesso dure e crudeli. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ice e Remigrazione: se a perseguitare gli stranieri sono i figli dell’immigrazione

Un uomo si sveglia ogni mattina con il pensiero che il pericolo potrebbe essere dietro l’angolo.

