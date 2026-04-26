Remco Evenepoel cerca la fuga bidone alla Liegi-Bastogne-Liegi | Pogacar sorpreso e staccato!

Alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, 51 corridori hanno tentato fin dalle prime battute di allontanarsi dal gruppo principale, creando due tronconi distinti nel plotone. Remco Evenepoel ha cercato di partire in fuga, mentre Tadej Pogacar è stato sorpreso e si è staccato dal gruppo. La corsa è iniziata con un tentativo di fuga di grande numero, che ha coinvolto numerosi partecipanti sin dal primo tratto.

Inizio a sorpresa della Liegi-Bastogne-Liegi 2026 di ciclismo su strada: 51 corridori hanno provato a centrare la fuga bidone, più che evadendo spezzando in due tronconi il plotone e provando ad allungare praticamente sin dal via della corsa a Liegi. La notizia di giornata, però, è che nel gruppo di testa c’è il belga Remco Evenepoel, che ha sorpreso il suo principale avversario, lo sloveno Tadej Pogacar, costringendolo a mettere davanti a tirare sin dal principio della gara tutta la UAE Team Emirates. Lo sloveno è costretto ad utilizzare tutti i propri uomini per l’inseguimento ed ha anche difficoltà a trovare alleati, dato che quasi tutte le altre squadre sono rappresentate nel primo plotone: dopo i primi 70 dei 259.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Remco Evenepoel cerca la fuga bidone alla Liegi-Bastogne-Liegi: Pogacar sorpreso e staccato! Notizie correlate LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: maxi-fuga bidone con Evenepoel e 5 italiani! Pogacar sorpreso e distante 3’30”!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:29 I corridori procedono verso la prima difficoltà di giornata, la Côte de Saint-Roch (1 km all’11. Pogacar vs Evenepoel vs Seixas: lo spettacolo alla Liegi-Bastogne-LiegiLa stagione del grande ciclismo entra nel vivo con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta Classica Monumento dell’anno Nella nuova puntata di Bike... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Remco Evenepoel conquista la sua prima vittoria all'Amstel Gold Race; Evenepoel si prende la rivincita! Battuto Skjelmose in volata a Valkenburg: rivivi l'arrivo; Evenepoel, niente Freccia Vallone: obiettivo Liegi-Bastogne-Liegi; Una Amstel doppio malto per Evenepoel: Remco piega Skjelmose a Valkenburg, 3° Cosnefroy. Remco Evenepoel: il padre e agente conferma, 'Pun­terà al Tour ancora una o due volte'A fare chiarezza è intervenuto Patrick Evenepoel, padre e agente del campione olimpico, con un’intervista rilasciata al quotidiano fiammingo HLN. Patrick ha confermato che, nel breve termine, Remco ... it.blastingnews.com EVENEPOEL. «SONO RIUSCITO A MIGLIORARE, QUINDI MI ASPETTO UN GRANDE RISULTATO»Il belga punta alla terza vittoria nel Monumento delle Ardenne con una forma migliore rispetto agli anni precedenti. tuttobiciweb.it È il giorno della Liegi-Bastogne-Liegi, la quarta classica monumento dell’anno: la Doyenne numero 112 promette grande spettacolo, con la sfida annunciata tra Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e il giovane fenomeno Paul Seixas. - facebook.com facebook STORICO! Remco Evenepoel firma accordo a vita con Specialized. Il campione fiammingo (2 ori olimpici, 4 mondiali) resterà legato al produttore americano per sempre. Una partnership unica nel ciclismo professionistico! #LBL x.com