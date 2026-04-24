La corsa della Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si è conclusa con una sfida serrata tra tre protagonisti: Pogacar, Evenepoel e Seixas. La gara ha visto i tre corridori affrontare le asperità del percorso, con momenti di tensione e passaggi decisive lungo le salite più dure. Alla fine, il traguardo ha visto uno dei tre atleti tagliare il traguardo in prima posizione, mentre gli altri hanno concluso a breve distanza.

La stagione del grande ciclismo entra nel vivo con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta Classica Monumento dell’anno Nella nuova puntata di Bike Today, insieme a Gian Luca Giardini, analizziamo percorso, favoriti e possibili sorprese della storica Doyenne, pronta a regalare spettacolo sulle strade del Belgio. Il grande favorito è Tadej Pogacar, campione in carica e due volte iridato, a caccia della terza Monumento del 2026. Ma la concorrenza è di altissimo livello. Remco Evenepoel, dopo il dominio all’Amstel Gold Race, arriva in condizioni straordinarie e punta a imporsi sulle strade di casa. Occhi puntati anche su Paul Seixas: a soli 19 anni ha già dimostrato alla Freccia Vallone di poter competere con i migliori, diventando una delle rivelazioni più interessanti del panorama mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

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Pogacar vs Evenepoel vs Seixas: lo spettacolo alla Liegi-Bastogne-Liegi

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