LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA | maxi-fuga bidone con Evenepoel e 5 italiani! Pogacar sorpreso e distante 3’30!

Alle ore 11:29, i ciclisti si avvicinano alla prima asperità di giornata, la Côte de Saint-Roch, lunga un chilometro e posta all’11esimo chilometro del percorso. Durante la corsa, si è formata una lunga fuga con sei corridori, tra cui cinque italiani e un atleta proveniente da un altro paese, mentre il favorito della gara, un giovane sloveno, si trova a circa tre minuti e trenta secondi di distanza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:29 I corridori procedono verso la prima difficoltà di giornata, la Côte de Saint-Roch (1 km all’11.2% di pendenza media). 11:26 Sono stati già percorsi 1017 metri di dislivello sui 4101 previsti, 11:23 La Decathlon CMA CGM Team detta l’andatura nella seconda parte del gruppo. 11:20 Continua a guadagnare il gruppo di testa. Il margine di vantaggio, all’ultimo rilevamento, è di 3’40”. 11:18 Il gruppo ha ripreso lo spagnolo Cesar Perez della Equipo Kern Pharma e lo svizzero Fabian Weiss della Tudor Pro Cycling Team. 11:16 In testa alla corsa ci sono: Remco Evenepoel, Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Julien Bernard, Jacopo Mosca, Carlos Verona (Lidl-Trek), Menno Huising (Visma-Lease a Bike), Alan Hatherly, Asbjorn Hellemose (Jayco-AlUla), Sjoerd Bax, Quinten Hermans (Pinarello-Q36.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: maxi-fuga bidone con Evenepoel e 5 italiani! Pogacar sorpreso e distante 3’30”! Notizie correlate LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: maxi fuga di oltre cinquanta uomini con Evenepoel. Pogacar deve recuperare 2’30”CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:01 Questa la composizione completa del gruppo di testa: Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG), Remco... Leggi anche: LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: Evenepoel crea il caos! Maxi-fuga con il belga, Pogacar a 3 minuti e mezzo! Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Corsa in linea Uomini, Corsa in linea maschile, Liège - Liège 26/04/2026; DIRETTA Liegi-Bastogne-Liegi 2026 LIVE; Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Liegi-Bastogne-Liegi, dove vedere la gara in tv: diretta dalle 13 sulla Rai e su Eurosport. LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: Evenepoel crea il caos! Maxi-fuga con il belga, Pogacar a 3 minuti e mezzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:23 La Decathlon CMA CGM Team detta l'andatura nella seconda parte del gruppo. 11:20 Continua a guadagnare il ... oasport.it Liegi Bastogne Liegi, la gara in diretta liveOggi è il grande giorno della Liegi-Bastogne-Liegi, la Doyenne, la decana delle Classiche Monumento. 259,5 km con mitici strappi da affrontare: Pogacar cerca il quarto successo nella corsa. A sfidar ... sport.sky.it Oggi, domenica 26 aprile, si disputa la 112ª edizione della Doyenne, quarta Monumento della stagione Ferrand-Prévot, Niewiadoma e Vollering sono solo alcuni dei nomi che partiranno per conquistare la gara Domenica 26: Liegi Bastogne Liegi in diret x.com È il giorno della Liegi-Bastogne-Liegi, la quarta classica monumento dell’anno: la Doyenne numero 112 promette grande spettacolo, con la sfida annunciata tra Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e il giovane fenomeno Paul Seixas. - facebook.com facebook