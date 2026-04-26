Reggio Lamberti Castronuovo lancia le liste | focus su acqua e decoro

Reggio Calabria vede la presentazione di due nuove liste politiche, Cultura e Legalità e Reggio Normale, da parte di Eduardo Lamberti Castronuovo. Le liste sono state annunciate in vista delle prossime elezioni e si concentrano su temi come gestione dell'acqua e decoro urbano. L'evento si è svolto in città, con la presentazione ufficiale delle candidature e dei programmi dei rispettivi gruppi politici.

? Cosa sapere Eduardo Lamberti Castronuovo presenta le liste Cultura e Legalità e Reggio Normale a Reggio Calabria.. Il programma per il voto del 24 maggio punta su servizi idrici e decoro urbano.. Questa mattina, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, Eduardo Lamberti Castronuovo ha ufficializzato le due liste che sosterranno la sua candidatura a sindaco per il voto del 24 e 25 maggio, delineando i volti della sfida per Palazzo San Giorgio. Il programma si articola attraverso due compagini distinte, denominata Cultura e Legalità e la seconda Reggio Normale. Durante l’incontro con i sostenitori, il candidato ha espresso una visione chiara basata sul ripristino dei servizi fondamentali per la cittadinanza, sottolineando come la priorità assoluta sia restituire alla città un decoro e una funzionalità quotidiana che oggi mancano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, Lamberti Castronuovo lancia le liste: focus su acqua e decoro Notizie correlate Reggio, Lamberti Castronuovo: tra fede e politica per il futuro? Cosa sapere A Reggio Calabria Eduardo Lamberti Castronuovo parla di identità durante la festa di San Giorgio. Comunali, Lamberti Castronuovo ufficializza la sua candidatura a sindaco di Reggio CalabriaIl candidato civico punta su trasparenza, sviluppo e partecipazione per riportare normalità in città, sfidando centrosinistra, centrodestra e liste... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Comunali, Lamberti Castronuovo lancia la campagna elettorale con la presentazione delle liste; Da Reggio a Crotone, 79 Comuni al voto: alle 12 la chiusura delle liste; Comunali Reggio, troppi candidati? I numeri raccontano un’altra storia; Elezioni Reggio, parte il countdown. Candidati sul ring e una città da convincere. Comunali, Lamberti Castronuovo lancia la campagna elettorale con la presentazione delle listeParte la campagna elettorale di Eduardo Lamberti Castronuovo in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Il primo appuntamento pubblico è fissato per domenica 26 aprile alle ore 11:00 nel ... citynow.it A Reggio Calabria la sfida tra Cannizzaro, Battaglia, Lamberti Castronuovo e Pazzano. Ecco le liste dei candidati – NOMIDepositate le prime liste per i candidati sindaco pronti per il post Falcomatà alla guida della città dello Stretto ... corrieredellacalabria.it Sfida tra Cannizzaro, Battaglia, Lamberti Castronuovo e Pazzano: oltre 600 candidati e ritorno... #candidati #elezionicomunali #reggiocalabria - facebook.com facebook