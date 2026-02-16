Reggio Calabria | dal 20 febbraio in scena il Carbonara Festival un mix tra street food romano e sapori calabresi

Il Carbonara Festival arriva a Reggio Calabria il 20 febbraio, portando un mix di sapori tra la tradizione romana e quella calabrese. L’evento nasce per far conoscere le specialità locali agli amanti del buon cibo e si svolge in centro, coinvolgendo diversi ristoranti e street food stand. Sarà una giornata dedicata alle degustazioni e alle dimostrazioni culinarie, con chef pronti a condividere i loro segreti.

Reggio Calabria si prepara al "Carbonara Festival": un nuovo evento per valorizzare la gastronomia locale. Reggio Calabria si appresta ad ospitare il "Carbonara Festival", un evento dedicato allo street food e alle tradizioni culinarie italiane, con un sulla cucina romana e i suoi piatti iconici. In programma dal 20 al 22 febbraio 2026 nell'area parcheggio sud della Stazione Lido, l'evento è stato approvato dalla Giunta Comunale e mira a promuovere le eccellenze enogastronomiche regionali, integrando anche specialità calabresi. Un evento sostenuto dalla Giunta Comunale e dall'Associazione Mercati d'Eccellenza Italiana. Nell'ultima seduta, presso Palazzo San Giorgio, la Giunta Comunale – con proposta di delibera n. 34 del 12 febbraio 2026 (settore Attività Produttive)– ha approvato la realizzazione, in partenariato c ...