A Reggio Calabria, la commissione elettorale ha deciso di escludere una lista di candidati a causa di un numero di firme superiore ai limiti previsti. La decisione riguarda una lista presentata da un candidato locale, che ora ha avviato un ricorso. La vicenda ha attirato l'attenzione poiché si tratta di una delle liste con il più alto numero di candidati mai registrati nella storia elettorale della città.

? Cosa sapere La commissione elettorale esclude la lista di Mimmo Giannetta a Reggio Calabria per eccesso di firme.. Il ricorso di Vincenzo Barca blocca il sorteggio delle schede e la propaganda elettorale.. La decisione della commissione elettorale di escludere la lista Ogni Giorno Reggio Calabria, legata a Mimmo Giannetta, ha bloccato le strategie politiche e la logistica del voto in città dopo il superamento del limite di firme con un eccesso di 28 sottoscrizioni. L’esclusione della formazione guidata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale ha scatenato un terremoto burocratico che tocca da vicino chi deve organizzare la propaganda e chi, come Vincenzo Barca, ha già deciso di presentare un ricorso immediato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: lista esclusa e record di candidati, scatta il ricorso

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