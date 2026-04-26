Esclusa la lista Ogni Giorno Reggio Calabria Barca | Decisione ingiusta faremo ricorso

Nella mattinata di oggi a Palazzo San Giorgio si sono registrati ritardi e attese mentre si svolgevano verifiche preliminari sulle liste in vista del sorteggio. Tra i presenti, i rappresentanti delle liste hanno manifestato disappunto dopo l'esclusione della lista Ogni Giorno Reggio Calabria. Il coordinatore della lista ha dichiarato che presenterà ricorso contro la decisione giudiziaria. La vicenda si concentra sulle procedure di ammissione alle prossime operazioni di sorteggio.

La mattinata a Palazzo San Giorgio è stata segnata da rallentamenti, attese e verifiche preliminari sulle liste in vista delle operazioni di sorteggio, in un clima di incertezza che ha coinvolto i rappresentanti convocati.Le operazioni, previste per le ore 11, hanno subito un rinvio dovuto alla.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali, presentato il simbolo "Ogni Giorno Reggio Calabria" Approfondimenti e contenuti Elezioni Comunali Reggio Calabria, ricusata la lista di Giannetta Ogni giorno Reggio Calabria. Annunciato ricorso immediatoLa lista Ogni Giorno Reggio Calabria, a sostegno della coalizione di Centrodestra per Cannizzaro Sindaco, è stata ricusata dall’ufficio elettorale a causa di 28 firme oltre il limite massimo consentit ... strettoweb.com Elezioni Comunali, la prima lista è completa: i NOMI dei candidati di Ogni giorno Reggio CalabriaA poco più di due giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni Comunali di Reggio Calabria, c’è già la composizione definitiva di una di queste. Si tratta della lista Ogni giorno Reggio Cal ... strettoweb.com