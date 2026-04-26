Reggio Calabria il centrosinistra si spacca | Malara sfida il PD

A Reggio Calabria il centrosinistra si sta dividendo, con Antonio Totò Malara che ha deciso di sostenere una candidatura diversa rispetto a quella del Partito Democratico nella V Circoscrizione. Malara ha annunciato il suo sostegno ad Aldo Azzarello, creando una frattura all’interno del fronte progressista. La scelta ha suscitato reazioni tra gli esponenti politici locali, mentre le forze della coalizione sono chiamate a fare i conti con questa divisione.

? Cosa sapere Antonio Totò Malara sostiene Aldo Azzarello nella V Circoscrizione di Reggio Calabria.. La divisione tra le liste del centrosinistra favorisce la candidata Caterina Pitasi.. Antonio Totò Malara ha lanciato un attacco frontale contro il Partito Democratico questa domenica mattina, dichiarando il proprio sostegno per la candidatura di Aldo Azzarello nella V Circoscrizione di Reggio Calabria. La frattura nel centrosinistra è ormai evidente e tocca direttamente il cuore della gestione territoriale tra Reggio Centro e Reggio Sud. Il candidato con la lista Reset ha denunciato una divisione interna che rischia di favorire la candidata del centrodestra, Caterina Pitasi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria, il centrosinistra si spacca: Malara sfida il PD Notizie correlate Reggio Calabria: il centro-sinistra si spacca, resta solo il PDLe elezioni comunali di Reggio Calabria, fissate per il 24 e il 25 maggio, si prospettano come un test decisivo per la tenuta della coalizione di... Reggio Calabria, Mimmo Battaglia candidato unico Pd alle primarie del centrosinistraMimmo Battaglia è il candidato unico del Partito democratico alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Reggio Calabria. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Reggio Calabria, Cannizzaro allarga il centrodestra, Battaglia ricompatta il centrosinistra; Circoscrizioni, quasi tutto deciso ma resta uno scontro aperto nel centrosinistra; Duello a distanza, a Reggio Calabria centrodestra e centrosinistra accendono la corsa elettorale; Comunali Reggio Calabria, il primo sondaggio incorona Cannizzaro con il 52-56%: può vincere al primo turno · LaC News24. Elezioni Comunali Reggio Calabria, la sinistra si spacca sulla V Circoscrizione. Malara (Reset) strappa con il Pd: Chiarolla scelto per logiche di potere, voto AzzarelloIl mio sostegno per la V Circoscrizione va ad Azzarello. Ho contribuito personalmente alla realizzazione di questa lista, concepita come il vero punto di riferimento unitario del centrosinistra. Cos ... strettoweb.com Comunali a Reggio Calabria, la discesa in campo di Maria Antonietta RositaniIl Pd schiera come capolista la donna scampata al tentato omicidio da parte dell’ex marito che le ha dato fuoco a Reggio Calabria nel 2019 ... corrieredellacalabria.it Inaugurata a Reggio Calabria la mostra "Paolo Rossi. Un ragazzo d'oro": un tributo al campione mondiale - facebook.com facebook Pallavolo A3M PlayOff Promozione – La Domotek Reggio Calabria a Valenza vuole la vittoria per ipotecare la finale x.com