Reggio BiC è campione d’Europa | Hannover battuta 62-54 è storia!

La squadra di basket in carrozzina di Reggio Calabria ha conquistato il titolo europeo battendo la formazione di Hannover con il punteggio di 62-54. La vittoria permette alla Reggio BiC di aggiudicarsi il campionato continentale e di scrivere una pagina importante nel panorama sportivo italiano. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande intensità, con i giocatori che hanno dato il massimo fino alla fine.

La Reggio BiC scrive una pagina indelebile della propria storia e di quella dello sport italiano: la formazione calabrese di basket in carrozzina è campione d’Europa. Nella finalissima di Eurocup, i reggini superano Hannover con il punteggio di 62-54, conquistando il primo trofeo continentale e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio BiC, presentate le finali di Eurocup 2: tre giorni di grande sport al centro dell’EuropaUn’atmosfera carica di orgoglio, emozione e grande senso di responsabilità ha accompagnato la presentazione ufficiale delle Finali di Eurocup 2, che... Calabria paralimpica: Reggio BiC festeggia 10 anni e puntaLa Reggio BiC Celebrata in Regione: Un Decennio di Sport Paralimpico e l’Attesa per l’Eurocup. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Reggio Bic, orgoglio e rammarico: contro Cantù sfuma tutto nel finale. Ora testa all’Eurocup 2; Reggio BIC, stop contro Cantù ma a testa altissima; Reggio Bic, completato il recupero del bene confiscato: Casa Bic e pulmino per il Basket in Carrozzina. Reggio BiC è campione d’Europa: Hannover battuta 62-54, è storia!Una notte europea destinata a restare nella leggenda. La squadra di mister Cugliandro è l’unica ad aver vinto una competizione europea in questa stagione ... reggiotoday.it Reggio Bic in finale di Eurocup 2, la carica di coach Cugliandro: sogno la coppa, c’è voglia di riscatto dall’anno scorsoUn’altra finale, un’altra pagina di storia scritta dalla Reggio Bic. La squadra di coach Antonio Cugliandro ha ottenuto il pass per l’atto conclusivo dell’Eurocup 2, dove domenica 26 aprile alle ore 1 ... strettoweb.com Reggio Bic da impazzire! Hannover battuta in finale: trionfo in Eurocup 2, vittoria storica per Reggio Calabria! - facebook.com facebook