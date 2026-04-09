Reggio BiC presentate le finali di Eurocup 2 | tre giorni di grande sport al centro dell’Europa

A Reggio BiC si sono tenute le presentazioni ufficiali delle finali di Eurocup 2, che si svolgeranno dal 24 al 26 aprile. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, con una cerimonia che ha trasmesso entusiasmo e coinvolgimento. Tre giorni di gare sono programmati al centro dell’Europa, portando in città un ritmo intenso di competizioni sportive.

Un’atmosfera carica di orgoglio, emozione e grande senso di responsabilità ha accompagnato la presentazione ufficiale delle Finali di Eurocup 2, che si disputeranno dal 24 al 26 aprile. Per il terzo anno consecutivo la Reggio BiC sarà protagonista nell’organizzazione di un evento europeo, ma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Basket in carrozzina: Reggio Calabria BiC sfida Sassari, sguardo all’Eurocup 2 in casa.Sassari-Reggio Bic: Una Trasferta Insidiosa e l’Eurocup 2 all’Orizzonte La Reggio Calabria BiC si prepara a una trasferta impegnativa sul campo della... Oltre 500 screening respiratori gratuiti in tre giorni: grande successo per l'iniziativa del Gruppo Amici per lo SportFALCONARA MARITTIMA – Era uno degli eventi più sentiti dal Gruppo Amici per lo Sport in questo inizio di 2026 e l'attesa è stata ampiamente ripagata. Argomenti più discussi: Reggio Bic, il bomber amaranto Juninho Clemente convocato dal Brasile per le qualificazioni mondiali; Federico Perez da Rold, il glorioso argentino torna a Catanzaro. Reggio Bic, presentate le Finali di Eurocup 2: Reggio Calabria pronta a vivere un evento storicoUn’atmosfera carica di orgoglio, emozione e grande senso di responsabilità ha accompagnato la presentazione ufficiale delle Finali di Eurocup 2, che si ... ilmetropolitano.it Reggio BiC, orgoglio Juninho Clemente: il bomber amaranto convocato dal Brasile per le qualificazioni mondialiGrande soddisfazione in casa Reggio Bic per la nuova, prestigiosa convocazione in nazionale maggiore del Brasile del proprio atleta Juninho Clemente. Un riconoscimento importante che premia il lavoro, ... strettoweb.com Il livello delle squadre partecipanti è altissimo. Reggio Bic tra le formazioni in gara che si contenderanno il trofeo https://www.reggiotv.it/notizie/sport/127278/besket-presentate-le-finali-di-eurocup-2-reggio-calabria-pronta-a-vivere-un-evento-storico Reggio Cal - facebook.com facebook