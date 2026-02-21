Calabria paralimpica | Reggio BiC festeggia 10 anni e punta

Reggio BiC ha festeggiato i dieci anni di attività nel mondo del paralimpismo calabrese, con una cerimonia al Polo culturale del Consiglio regionale il 20 febbraio 2026. La società ha contribuito a promuovere lo sport tra atleti con disabilità e sta preparando la partecipazione all’Eurocup, un evento importante per i suoi atleti. La celebrazione ha coinvolto numerosi atleti e sostenitori, sottolineando il ruolo di Reggio BiC nella scena paralimpica locale.

La Reggio BiC Celebrata in Regione: Un Decennio di Sport Paralimpico e l'Attesa per l'Eurocup. La società sportiva Reggio BiC, punto di riferimento del paralimpismo calabrese, è stata protagonista di una cerimonia di premiazione presso il Polo culturale del Consiglio regionale della Calabria il 20 febbraio 2026. L'evento ha riconosciuto l'impegno degli atleti e della società, in vista del decimo anniversario di attività e dell'imminente ospitare una tappa cruciale dell'Eurocup. Un Riconoscimento Istituzionale per un Impegno Decennale. La cerimonia ha rappresentato un momento di celebrazione per la Reggio BiC e per l'intero movimento paralimpico calabrese.