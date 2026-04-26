Reggio BiC conquista la finale travolto il Köln | i reggini sognano l’Eurocup 2

Reggio Calabria ha vissuto una serata memorabile quando la squadra locale di pallacanestro, Reggio BiC, ha ottenuto l’accesso alla finale di Eurocup 2. La partita si è conclusa con una vittoria netta contro il team tedesco, con il punteggio di 64-49, consolidando così il passaggio alla fase decisiva del torneo. La squadra reggina si prepara ora a disputare la finale, con l’obiettivo di conquistare il titolo.

Reggio Calabria vive una notte storica: la Reggio BiC conquista la finale di Eurocup 2, superando con autorità il Köln 99Ers con il punteggio di 64-49. Un risultato che, a inizio stagione, sembrava quasi impensabile e che invece oggi diventa realtà grazie a una prestazione straordinaria della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Finali di Eurocup 2, Reggio BiC travolge i London Titans Basket in carrozzina: Reggio Calabria BiC sfida Sassari, sguardo all’Eurocup 2 in casa.Sassari-Reggio Bic: Una Trasferta Insidiosa e l’Eurocup 2 all’Orizzonte La Reggio Calabria BiC si prepara a una trasferta impegnativa sul campo della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Reggio Bic, è finale! Travolto il Koln 64-49: i reggini sognano l’Eurocup 2, domani la finale!; Reggio BiC | il basket paralimpico conquista la nuova sede sociale; La Reggio Bic festeggia ancora, battuta Gran Canaria: 2 su 2 all’esordio in Eurocup 2; Reggio BiC da sogno: battuto Valladolid, è ancora semifinale di Eurocup. Reggio BiC conquista la finale, travolto il Köln: i reggini sognano l’Eurocup 2Il match si chiude sul 64-49 tra gli applausi del PalaCalafiore. La squadra tornerà in campo domenica alle ore 12 per giocarsi il titolo contro Hannover ... reggiotoday.it Reggio Bic in finale di Eurocup 2, la carica di coach Cugliandro: sogno la coppa, c’è voglia di riscatto dall’anno scorsoUn’altra finale, un’altra pagina di storia scritta dalla Reggio Bic. La squadra di coach Antonio Cugliandro ha ottenuto il pass per l’atto conclusivo dell’Eurocup 2, dove domenica 26 aprile alle ore 1 ... strettoweb.com Un’altra finale, un’altra pagina di storia scritta dalla Reggio Bic. La squadra di coach Antonio Cugliandro ha ottenuto il pass per l’atto conclusivo dell’Eurocup 2, dove domenica 26 aprile alle ore 12 affronterà Hannover con un sogno nel cassetto: alzare la cop - facebook.com facebook